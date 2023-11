Politie Rotterdam: drie verdachten aangehouden voor 12 explosies

Het onderzoek dat leidde tot de aanhouding van de drie verdachten is één van de vele in Rotterdam, meldt de politie. 'We kampen helaas met veel excessief geweld in onze regio.', vertelt Wennink, 'Maar gelukkig boeken we ook veel resultaat. Dit jaar deden we tot nu toe bijna 140 aanhoudingen op het vlak van excessief geweld.' De drie verdachten moeten nog voor de rechter verschijnen. De proformazittingen zijn half november gepland, meldt de politie.

