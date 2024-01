Politie kan beelden van deurbelcamera's vorderen voor onderzoek

Heb je een deurbelcamera, dan kan de politie je beelden vorderen als dat helpt bij een politieonderzoek. Daarvoor waarschuwen advocaten, omdat zo ook jouw adresgegevens in het strafdossier komen en kunnen worden ingezien. Dat de politie camerabeelden vaak onder dwang vordert, blijkt uit een rondvraag van BNR. En dat dit kan, daar moeten mensen zich echt van bewust zijn, zegt advocaat Hester de Vries van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. Ze legt uit wat het betekent en wat de gevolgen zijn.

'Je moet meewerken' "Een officiële vordering van de politie betekent namelijk dat je ook móet meewerken", vertelt De Vries. Dus wordt er bij jou in de straat ingebroken of is er een explosie, dan kan het dat de politie de beelden van jouw deurbelcamera wil hebben. "Doe je dat niet, deel je jouw beelden niet, dan is dat zelfs een strafbaar feit en zou daarvoor een boete opgelegd kunnen worden of hechtenis van 3 maanden", benadrukt z





EenVandaag » / 🏆 11. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Ketamine: wat is het, wat doet het en waarom is de drug nu in het nieuws?De politie deed naar nu bekend is geworden begin deze maand de grootste ketaminevangst ooit. Het Trimbos-instituut ziet dat 'keta' onder drugsgebruikers steeds normaler wordt.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Bekijk het programma van het WK darts met Van Gerwen en Littler in kwartfinalesHet WK darts in Londen nadert de finaleronden. Een overzicht van het speelschema in Alexandra Palace, met Michael van Gerwen als enige Nederlander in de race.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Oranje op het EK en de Olympische Spelen in Parijs: dit wordt het sportjaar 2024Met onder meer de Olympische Spelen in Parijs en het Nederlands elftal op het EK in Duitsland ligt er weer een prachtig sportjaar voor ons. Een overzicht van wat we in 2024 kunnen verwachten.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Voormalig toptalenten in het voetbal: het verhaal van SteDoCo-doelman De FockertEen voetbalcarrière kan raar lopen. In deze derde editie spreken we met SteDoCo-doelman De Fockert, een voormalig toptalent dat de torenhoge verwachtingen niet heeft waargemaakt.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Het kan vriezen en het kan dooien, maar wat als je daardoor lekkages krijgt?Na vorst komt de dooi, maar wat als daardoor ineens je woonkamer blank staat?

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Nog drie Nederlanders in de race op het WK darts: bekijk hier het programmaHet WK darts in Londen nadert de finaleronden. Een overzicht van het speelschema in Alexandra Palace, met nog vier Nederlanders in de race.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »