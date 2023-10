Politie Australië vindt lichaam in zoektocht naar moordverdachte Paul T.

De 21-jarige waterpolodocente werd donderdag dood gevonden in een kleedkamer van de privéschool waar ze lesgaf in Sydney. De vrouw had onder meer ernstige verwondingen aan haar hoofd, vermoedelijk aangebracht met een hamer.

De politie startte een klopjacht naar haar ex-vriend Paul T. (24), die onder meer in Best op de middelbare school zat. De twee zouden woensdagavond hebben afgesproken op het schoolterrein. Op camerabeelden was te zien hoe ze samen rond zeven uur de school binnengingen.

In de plaats Vaucluse, de vermoedelijke woonplaats van T., zijn eerder spullen gevonden bij The Gap. Dat is een populair uitzichtpunt bij de kliffen aan het water. Op die plek is een lichaam gevonden. Vanwege de moeilijke locatie heeft het een tijd geduurd voordat het lichaam geborgen kon worden. Het lichaam is nog niet geïdentificeerd. De politie verwacht in de loop van de dag met meer informatie te komen. headtopics.com

