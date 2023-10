Politie arresteert 52 Aston Villa-fans en neemt messen en drugs en in beslag

(1-4) van donderdagavond in totaal 52 supporters van de Engelse club opgepakt. Een van hen werd ingerekend vanwege wapenbezit, de anderen vanwege onder meer belediging en verstoring van de openbare orde, aldus deEven na 17.00 uur nam de politie in Alkmaar een mes in beslag dat een Engelse supporter op zak had. De persoon in kwestie werd direct aangehouden, waarna niet veel later twee arrestaties plaatsvonden wegens belediging en opruiing. Daarbij is pepperspray gebruikt door de politie.

Daarna werd een groep van liefst vijftig Villa-supporters op het perron gecontroleerd op het bezit van wedstrijdkaarten. Ook in die groep bevond zich iemand die een mes bij zich had. Toen de politie hierop vervolgens wilde controleren, rende de groep snel een stilstaande trein in. Met hulpt van de ME werden de fans van Villa uiteindelijk één voor één de trein uitgehaald voor verstoring van de openbarde orde. Daarbij heeft een aantal zich verzet.

AZ wil zich 'graag meten' met Engelse subtopper Aston VillaAZ treft woensdag Aston Villa in de groepsfase van de Conference League. 'Je wil jezelf natuurlijk graag meten met zulke tegenstanders', zegt aanvoerder Jordy Clasie op de persconferentie voorafgaand het duel. Lees verder ⮕

Pittige avond AZ en Ajax tegen Engelse subtoppers Aston Villa en BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

Pittige avond AZ en Ajax tegen Engelse subtoppers Aston Villa en BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

Engelse pers ziet kansloos AZ tegen 'genadeloos' Aston VillaLees meer Lees verder ⮕

Alkmaarse politie houdt tientallen Aston Villa-fans aan voor duel tegen AZZe werden opgepakt voor belediging, opruiing of het verstoren van openbare orde. Er werd ook een mes aangetroffen. Lees verder ⮕

Engelse media zien 'verlamd' AZ 'weggeblazen' worden: 'Villa houdt huis'AZ heeft op donderdagavond in de Conference League-wedstrijd tegen Aston Villa een 1-4 nederlaag te verwerken gekregen in het AFAS Stadion. Engelse media spreken lovend over de ploeg van trainer Unai Emery, die vijfde staat in de Premier League, en zagen het elftal een eenvoudige zege boeken in Alkmaar. Lees verder ⮕