Pointer pop-up: onderzoeksjournalisten doen een maand lang onderzoek in Delft

Om te achterhalen wie de huurhuizen in Delft bezit, vraagt Pointer de bewoners wie de eigenaar van hun woning is en wat hun ervaringen zijn met hun huisbaas en of er bijvoorbeeld achterstallig onderhoud is. “Hiervoor hebben we een online formulier ontwikkeld dat bewoners kunnen invullen”, zegt Van der Schans, “maar bewoners kunnen ook langskomen bij de pop-up redactie”.

Delft is de zesde stad waar Pointer neerstrijkt met een pop-up redactie. Eerder waren er pop-up redacties in Almelo, Heerlen, Ede, Emmen en Vlissingen. De radio- en televisie-uitzendingen zijn te beluisteren opin Het Voorhuis, Voorstraat 64. Presentator Niels Heithuis leidt een debat over woonproblemen in de stad. De TU-Delft zal de komende jaren alleen maar groeien, dat betekent meer studenten die allemaal gehuisvest moeten worden.

