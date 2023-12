Poetin stelt gerust: 'Geen noodzaak voor nieuwe mobilisatiegolf'

In zijn jaarlijkse vraaggesprek werd de Russische president Poetin binnen een kwartier gevraagd of de Russen zich moeten opmaken voor een nieuwe mobilisatiegolf. 'Een gevoelige vraag, dat begrijp ik', aldus Poetin, die zich haastte het publiek gerust te stellen. 'Op dit moment is daartoe geen enkele noodzaak.' Elk jaar geeft Poetin de Russische bevolking de kans om vragen aan hem te stellen, al sloeg hij dat in 2022, het eerste jaar van de oorlog in Oekraïne, een keer over.

Persbureau AP wijst erop dat het vragenvuur strak wordt geregisseerd en weinig te maken heeft met het afleggen van verantwoording. 'Het draait vooral om spektakel, niet om inspraak.' Poetin verwees naar de gedeeltelijke mobilisatie die hij zelf op 21 september 2022 had afgekondigd. Die mobilisatiegolf zorgde volgens opiniepeilingen voor enorme onrust binnen de Russische samenleving, iets dat het Kremlin beslist wil voorkomen in aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaa





NOS » / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Geen andere adviezen bij besmetting, maar corona is zeker nog geen griepjeWie nu corona oploopt, krijgt geen andere adviezen dan bij een andere luchtweginfectie. Maar het coronavirus vormt nog steeds een groter risico dan andere virussen, zeggen experts tegen NU.nl. Vooral voor patiënten die al gezondheidsklachten hebben, maar ook voor mensen die verder gezond zijn.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Praten over vrede? Poetin heeft daar geen belang bij, zegt Kremlin-kennerDe Oekraïense president Zelensky peinst niet over vredesonderhandelingen, maar ook de Russische president Poetin heeft er nu geen belang bij, zegt Kremlin-kenner MarkGaleotti tegen Nieuwsuur:

Bron: Nieuwsuur - 🏆 23. / 51 Lees verder »

Geen enkel bedrijf heeft harde afspraken gemaakt over beperking stikstofuitstootNog geen enkel bedrijf heeft harde afspraken gemaakt met het ministerie van Economische Zaken om de stikstofuitstoot te beperken. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Experts hebben geen eenduidig oordeel over Israëlisch optreden in GazaExperts die de Tweede Kamer hebben bijgepraat over het humanitair oorlogsrecht hebben geen eenduidig oordeel over het Israëlische optreden in Gaza. Sprekers met militaire en juridische expertise zien groot menselijk lijden in Gaza, maar het volkenrechtelijk beoordelen van gebeurtenissen is volgens hen niet eenvoudig.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Van Praag heeft geen spijt van steun aan Gibraltar: 'Ze doen hun stinkende best''Gibraltar, dat is geeneens een land! Wat doen zij in deze competitie?' Vroegen Fransen zich af na de 14-0. Michael van Praag had bij de UEFA Gibraltar in zijn portefeuille en kreeg een zwak voor het kleine voetballand: 'Ze doen hun stinkende best'.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Enquête: machtsmisbruik en seksuele intimidatie geen uitzondering in ziekenhuisUit een enquête onder ruim 6000 artsen en geneeskundestudenten blijkt dat ruim de helft te maken krijgt met machtsmisbruik, seksuele intimidatie of pestgedrag. Vooral chirurgen gaan in de fout. Nieuwsuur

Bron: Nieuwsuur - 🏆 23. / 51 Lees verder »