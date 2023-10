Pochettino hint naar volgende Chelsea-aanwinsten en baalt van 'kerstduel'

Chelsea-manager Mauricio Pochettino sprak zich bij een persconferentie voor het thuisduel met Brentford uit over mogelijke nieuwe aanvallende impulsen.op een tiende plek in de Premier League. De Londenaren bleven in de laatste drie duels wel ongeslagen tegen Arsenal (2-2), Burnley (1-4) en Fulham (0-2).

Pochettino ging vrijdagmiddag in op de huidige situatie van Chelsea en keek ook al even vooruit naar het nieuwe kalenderjaar. 'In overleg met de directie gaan we kijken of we dan aanvallend ingestelde spelers erbij kunnen halen', zei de Argentijn op een persconferentie. Chelsea scoorde dit seizoen dertien keer in de Premier League.'We bevinden ons nu een situatie waarin we nog altijd verbetering moeten tonen.

