Plunderingen in Mexicaanse badplaats na zware orkaan, dodental loopt op

In de Mexicaanse badplaats Acapulco zitten nog altijd honderdduizenden mensen zonder stroom en water, na de zware orkaan die afgelopen week over de stad trok. Het dodental is opgelopen naar 39, maakte de overheid gisteren bekend. Zeker tien mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken tussen de omgevallen bomen en brokstukken naar lichamen. Ook wordt er op het water gezocht naar verdronken mensen. In de stad wordt op grote schaal geplunderd.

Mensen lopen verwoeste winkels in om spullen te halen: De schade aan Acapulco is groot: de regionale overheid zegt dat meer dan 220.000 huizen en 80 procent van de hotels in het toeristenoord zijn getroffen. In Acapulco wonen bijna 1 miljoen mensen. Inwoners zeggen dat de hulp veel te traag op gang is gekomen. Hulp aan het getroffen gebied werd bemoeilijkt doordat de belangrijkste weg tussen Acapulco en de rest van het land dagenlang onbegaanbaar was.

