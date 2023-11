Pleun Bierbooms begint opnieuw onder naam Plume

"Na het winnen van The Voice belandde ik in een rollercoaster. Er werden diverse songs gereleased, songs die niet per se 'van mij' voelden", legt de inmiddels Pleun uit."Het was een tijd waarin ik mezelf niet alleen als zangeres maar ook als individu opnieuw heb leren kennen. Ik verloor door alle druk ook enigszins de liefde voor muziek. In de daaropvolgende radiostilte, die ik bewust nam, heb ik hard aan mezelf gewerkt, mezelf herontdekt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: 'Voormalig rvc-voorzitter Eringa wordt niet aansprakelijk gesteld na Ajax-malaise'Het lijkt er niet op dat Pier Eringa niet aansprakelijk wordt gesteld voor de malaise bij Ajax. In Vandaag Inside vertelt Valentijn Driessen van De Telegraaf dat de voormalig voorzitter van de raad van commissarissen, intern decharge zou hebben gekregen.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Voormalig winnaar kritisch op Ballon d'Or, noemt uitverkiezing 'een farce'Lionel Messi mocht maandagavond in Parijs de achtste Ballon d’Or uit zijn carrière in ontvangst nemen. De Argentijnse superster troefde zo Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé af, die respectievelijk tweede en derde werden. Niet iedereen was echter met deze volgorde eens.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Voormalig winnaar kritisch op Ballon d'Or, noemt uitverkiezing 'een farce'Lionel Messi mocht maandagavond in Parijs de achtste Ballon d’Or uit zijn carrière in ontvangst nemen. De Argentijnse superster troefde zo Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé af, die respectievelijk tweede en derde werden. Niet iedereen was echter met deze volgorde eens.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

NUSPORT: Voormalig PSV-spits scoort met fabelachtige hakbalGianluca Scamacca, die in het verleden uitkwam voor PSV en PEC Zwolle, maakte maandagavond een prachtig doelpunt in de Serie A. Namens Atalanta Bergamo verschalkte hij de keeper van Empoli met een fraaie hakbal. De Serie A zie je bij Ziggo Sport.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Theatervoorstelling over voormalig topatlete Dillema in de maakTheatergroep Tryater uit Leeuwarden gaat een voorstelling opvoeren over het leven van voormalig topatlete Foekje Dillema. De Friezin, in de jaren vijftig de grootste concurrente van grootheid Fanny Blankers-Koen, zag haar carrière stuklopen nadat ze werd geschorst omdat een seksetest zou hebben uitgewezen dat ze een man was.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Robert de Niro ontkent beschuldigingen voormalig assistentRobert de Niro heeft in de rechtbank in New York de beschuldigingen van zijn voormalig assistent aan zijn adres ontkend. De 80-jarige acteur is door Graham Chase Robinson beschuldigd van genderdiscriminatie, intimidatie, ongewenst fysiek contact en verbaal geweld.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕