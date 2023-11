Pleidooi voor Ajax-rol Van Basten na Brobbey-kritiek: 'Zou goud zijn'

Wijffels denkt dat Van Basten de aangewezen persoon is om Brobbey te helpen."Het zou geweldig zijn als Van Basten met Brobbey gaat werken aan het afronden", zegt hij in."Ik sprak laatst met Ruud Gullit. Ik heb altijd in mijn hoofd gehouden hoe hij als trainer van Feyenoord nog de tijd nam om individueel met Dirk Kuyt en Salomon Kalou te gaan afwerken. Je zag hoe hij tips gaf:

In de Serie A doen verdedigers dit, als ik de bal zo inspeel draai je zo weg en als ik dit doe, doe jij dat"Ik vond het fantastisch om te zien", vervolgt Wijffels."Dat zou ook nog steeds de inbreng van Van Basten, Gullit of Ruud van Nistelrooij bij clubs kunnen zijn. Dat zij dat individuele traject op zich nemen. Gullit bracht veel meer de details aan in de carrières van Kuyt en Kalou, dan dat hij de hoofdtrainer was die het grote geheel overzag.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VI_NL: Van Basten geschrokken van PSV-Ajax: 'Daar zijn we zo dramatisch slecht in'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Van Basten: 'Hij zat twaalf jaar in Ajax-jeugd maar heeft geen idee, ongelofelijk'Marco van Basten vindt het 'écht ongelofelijk' dat Brian Brobbey relatief vaak faalt, oog in oog met de keeper. De drievoudig winnaar van de Ballon d'Or wijst daarbij ook naar de opleiding van Ajax.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Van der Gijp uit kritiek op Brobbey: 'Gewoon een rauwdouwer, klaar'René van der Gijp is niet onder de indruk van Brian Brobbey. De voormalig aanvaller zag de Ajax-spits in actie tegen PSV (5-2) en stelt dat Brobbey verfijndheid mist.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Van der Gijp wijst naar dissonant bij Ajax: ‘Hij is gewoon een rauwdouwer’René van der Gijp is niet onder de indruk van het spel van Brian Brobbey. De analyticus geeft in de podcast KieftJansenEgmondGijp aan dat hij de spits van Ajax veel te onnauwkeurig vond in de afronding in het duel met PSV en dat hij in Brobbey geen ‘verfijnde’ aanvalsleider ziet.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Van Basten: ‘Hij heeft na 12 jaar in de Ajax-jeugd géén idee wat hij moet doen!’Marco van Basten ziet dat Brian Brobbey 'geen idee' heeft hoe hij moet afwerken. De voormalig wereldspeler van het jaar is in Rondo op Ziggo Sport zeer kritisch op de 21-jarige spits van Ajax, die tegen PSV (5-2 verlies) meerdere grote kansen om zeep hielp.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Van Basten: ‘Hij heeft na 12 jaar in de Ajax-jeugd géén idee wat hij moet doen!’Marco van Basten ziet dat Brian Brobbey 'geen idee' heeft hoe hij moet afwerken. De voormalig wereldspeler van het jaar is in Rondo op Ziggo Sport zeer kritisch op de 21-jarige spits van Ajax, die tegen PSV (5-2 verlies) meerdere grote kansen om zeep hielp.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕