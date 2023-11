Pleegzorg Drenthe legt dertig deurmatten op de Brink in Assen

Dat kost veel tijd en energie, daar moet je als pleegouder ook veel voor doen. Het komt echt van twee kanten', zegt ze. Tekst gaat verder onder de foto. Huis openstellen 'Pleegouder zijn betekent dat je een of meerdere kinderen opvangt voor korte of lange tijd. Net zolang tot het kind terug kan naar huis', legt Timmer uit. 'Je moet als het ware je huis openstellen voor een kind dat een veilig plekje nodig heeft.

RTVDRENTHE: Een kaartje sturen naar de hemel: tientallen mensen gedenken overleden dierbaren in AssenRuim honderd mensen kwamen gisteravond bij elkaar om samen overleden dierbaren te herdenken op de begraafplaats de Boskamp in Assen.

RTVDRENTHE: Woonwagenbewoners Assen demonstreren voor meer standplaatsen voor eigen kinderen'Wij vragen van de gemeente minimaal twee standplaatsen voor onze eigen kinderen', zegt woonwagenbewoner Jannie Vermaning.

RTVDRENTHE: Fietser gewond na aanrijding op kruispunt Balkenweg AssenEen auto en een fietser botsten door nog onbekende oorzaak op elkaar.

RTVDRENTHE: Jongeren uit Assen zijn het vaakst aangewezen op jeugdzorgNa Assen volgen gemeenten Emmen, Hoogeveen en Aa en Hunze. Daar ontvangt 9,5 procent van de mensen tot 23 jaar jeugdzorg.

RTVDRENTHE: Noordenveld voegt zich in 2025 als laatste in rijtje van 'Culturele gemeente van Drenthe'Momenteel is De Wolden, die het stokje overnam van Coevorden, als voorlaatste gemeente aan de beurt. Met het programma 'Wiede Wold' geeft het invulling aan het culturele jaar.

RTVDRENTHE: UWV verwacht volgend jaar banenkrimp in DrentheIn de industrie, financiële dienstverlening, transport en bouw krimpt het aantal banen in 2024, terwijl het aantal banen in de ICT en groothandel nog wel groeit.

