Pijnlijke Engelse conclusie over Ten Hag-aanwinst Amrabat

Alleen Casemiro, die woensdag ook geblesseerd raakte, en Anthony Martial werden nog lager beoordeeld (met een 2). Daarnaast kreeg Ten Hag datzelfde cijfer. 'Hij beloonde mislukte optredens door spelers een basisplaats te geven. Hij roteerde te veel en ging voor een mismatch op het middenveld tussen Casemiro en Mason Mount.'kreeg Ten Hag een 4. 'Zijn poging om bepaalde spelers de kans te geven, mislukte gigantisch. Hij onderging het boegeroep van zijn eigen supporters.

Ten Hag strijdlustig, Engelse pers zaagt aan stoelpoten: 'Horrorshow duurt voort'De Engelse pers pakt na de kansloze 0-3 nederlaag van Manchester United tegen Newcastle United groots uit met de wankelende positie van Erik ten Hag. De positie van de Nederlander stond al onder druk, maar neemt na de League Cup-uitschakeling nog grotere vormen aan.

Engelse media laten geen spaan heel van 'horrorshow' Ten Hag

Engelse media fileren Manchester United en Ten Hag na 'horrorshow'De druk op Erik ten Hag wordt groter en groter, zo concluderen de Engelse media. Woensdagavond ging Manchester United in de EFL Cup kansloos onderuit tegen Newcastle United (0-3). Ten Hag, die met een sterk gewijzigde basiself aantrad, leed alweer zijn achtste nederlaag van dit seizoen in alle competities.

Keane vraagt Ten Hag om vergaande maatregel rondom 'constant zeurende' FernandesRoy Keane vindt dat Erik ten Hag de aanvoerdersband van Bruno Fernandes zo snel mogelijk moet afpakken, zo heeft het Manchester United-icoon gezegd in een uitzending van Sky Sports.

