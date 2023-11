Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.(5-2) een pijnlijke conclusie over Anton Gaaei en Gastón Ávila.

"Bakayoko had echt de tweede helft van zijn leven. Moet je kijken hoe hij (Ávila) hier staat", vertelt Vink bij het zien van de beelden van de 4-2."De laatste lijn, hoe Ávila dit oplost..." Presentator Jan Joost van Gangelen stelt dat Lozano 'ook de wedstrijd van zijn leven had'."Ik denk niet dat Gaaei en Ávila veel beter dan KKD-niveau zijn", concludeert Vink.

"Die luxe heeft Ajax niet", gaat Vink verder."Ze hebben voor 120 miljoen ingekocht, maar als zij een speler moeten inbrengen, zoals Vos, Godts of Salah-Eddine, dat zijn allemaal veredelde jeugdspelers." Kwakman: "En de aankopen. Dat is het onderliggende probleem. Het is al vele malen benoemd: het aankoopbeleid. headtopics.com

Ben als PSVer echt geschrokken van Ajax. Toen PSV na de 2e helft aanzette had ik het gevoel dat er iedere minuut wel een doelpunt kon vallen. Het is dat PSV het na de 5e wel mooi vond, anders had het nog hoger kunnen uitlopen.

Vink heeft groot gelijk. Ajax moet ff een tikkie sturen van 1miljoen per club. Beste investering van Mislintat voor de tegenstanders van Ajax. Wat waren die twee slecht zeg. Continue verkeerd gepositioneerd, verkeerde keuzes maken en zijn zo langzaam. headtopics.com

Die Avilla gaf het gewoon op na 50 minuten, niets meer te zien van zijn zogenaamde grinta. Echt dramatisch.

Pijnlijke conclusie over tweetal van Ajax: ‘Niet veel beter dan KKD-niveau’Marciano Vink maakt na afloop van PSV - Ajax (5-2) een pijnlijke conclusie over Anton Gaaei en Gastón Ávila. De backs van de Amsterdammers maakten geen goede indruk op de analist van ESPN. Lees verder ⮕

Vink maakt Ajax-duo met grond gelijk: 'Dat is niet veel hoger dan KKD-niveau'Marciano Vink is hard voor Ajax-backs Gaston Avila en Anton Gaaei na de Amsterdamse nederlaag tegen PSV. De analist vindt dat de twee 'niet heel veel hoger' zijn dan Keuken Kampioen Divisie-niveau. Ook ziet Vink een groot verschil tussen PSV en Ajax. Lees verder ⮕

Defensie Ajax wordt gekraakt: 'Niet veel hoger dan KKD-niveau'Lees meer Lees verder ⮕

Ajax zorgt voor primeur met laatste plaats in Eredivisie én KKDLees meer Lees verder ⮕

Ajax staat laatste in Eredivisie door pijnlijke nederlaag bij PSVAjax is zondag naar de laatste plaats gezakt in de Eredivisie door een pijnlijke nederlaag tegen PSV. De Eindhovense koploper sloeg na rust toe en won mede dankzij een hattrick van Hirving Lozano met 5-2. Lees verder ⮕

Extreem pijnlijke stats: nieuw clubrecord voor hekkensluiter AjaxLees meer Lees verder ⮕