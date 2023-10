Pijnlijke cijfers voor Saoedi-Arabië: slechts vier clubs trekken meer toeschouwers

Heeft de komst van alle sterren naar Saoedi-Arabië de bezoekersaantallen in de stadions bevorderd? Nee, luidt de conclusie van Cristiano Ronaldo ging als eerste. Karim Benzema volgde in zijn voetspoor en ook namen als Neymar, Sadio Mané en N'Golo Kanté kozen voor een lucratief contract in de Saudi Pro League. Al-Ittihad, de club van Benzema, heeft met 29.044 het hoogste gemiddelde aantal toeschouwers.

De meestbezochte wedstrijd komt op naam van Al-Hilal, de werkgever van Neymar. Voor het thuisduel met Al-Fayha, dat samenviel met de presentatie van de Braziliaanse aanvaller, kwamen 59.6000 mensen naar het King Fahd International Stadium. Maar het kan ook minder. Al-Ettifaq, de club van manager Steven Gerrard en Georginio Wijnaldum, trok tijdens de thuiswedstrijd tegen Al-Riyadh slechts 696 (!) toeschouwers.

'Trainer van de Maand' Fowler abrupt op straat gezet in Saoedi-Arabië

Maduro spreekt zich uit bij Ajax: lees alles van zijn eerste persco hier terugHedwiges Maduro geeft woensdagavond zijn eerste persconferentie als trainer van Ajax, in aanloop naar het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion. De voormalig Oranje-international neemt voorlopig de honneurs waar in Amsterdam, nu Maurice Steijn is ontslagen. VoetbalPrimeur doet live verslag van de persconferentie.

Xavi Simons blinkt uit • Van Bommels Antwerp beleeft pijnlijke tweede helftDe derde speelronde in de Champions League gaat verder, met natuurlijk Feyenoord-Lazio om 18.45 uur.

Basisklant doet pijnlijke uitspraak over Steijn: 'Verandering was echt nodig'Benjamin Tahirovic is niet rouwig om het vertrek van Maurice Steijn bij Ajax, zo laat de middenvelder blijken in een interview met ESPN. Hoewel de twintigjarige zomeraanwinst vaak kon rekenen op een basisplaats onder Steijn, stelt hij dat een verandering bij de club 'echt nodig was'.

