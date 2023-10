Pijnlijke cijfers blootgelegd: voetbalsterren trekken lege zalen in Saudi-Arabië

blijkt dat de komst van het grote aantal voetbalsterren nog niet voor stijgende bezoekersaantallen heeft gezorgd in Saudi-Arabië. Sterker nog: het leeuwendeel van de clubs kampt met teruglopende bezoekersaantallen.Nadat Cristiano Ronaldo als eerste de overstap maakte naar het kapitaalkrachtige Saudi-Arabië, volgde een hele waslijst aan spelers. Neymar, Sadio Mané, N'golo Kanté en Karim Benzema traden allen in zijn voetsporen.

De best bezochte wedstrijd ging tussen Al Hilal, de club van Neymar, en Al Fayha. Ruim 59.000 mensen bezochten dat duel, waar de Braziliaanse aanvaller even voor aftrap gepresenteerd werd. Georginio Wijnaldum, sinds kort speler van het door Steven Gerrard getrainde Al Ettifaq, trekt vooralsnog behoorlijk lege zalen. Tegen Al Ryadh op 22 oktober zaten er slechts 696 toeschouwers op de tribunes.De hekkensluiter wat betreft het gemiddeld aantal bezoekers is Abha.

