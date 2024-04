Phil Foden schittert met hattrick in overwinning van Manchester City

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.heeft woensdagavond gedaan wat het moest doen in de Premier League.

De ploeg van manager Pep Guardiola was met 4-1 te sterk voor nummer vieren mocht daar Phil Foden hartelijk voor bedanken. Het kind van de club was goed voor een loepzuivere hattrick en zorgde er daardoor voor datGuardiola besloot om Erling Haaland rust te geven, waardoor Julián Álvarez in de punt van de aanval stond geposteerd. Naast de Noorse superster zaten onder anderen ook Kevin De Bruyne, John Stones en Mateo Kovacic op de bank. Nathan Aké en doelman Ederson ontbrake

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



voetbalzonenl / 🏆 16. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

City dankt magistrale Foden en rekent af met Aston Villa in Premier League-krakerManchester City heeft zich als winnaar gekroond in de Premier League-kraker tegen Aston Villa. City was met 4-1 te sterk voor de nummer vier van de competitie. Phil Foden stal de show met zijn derde Premier League-hattrick.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Manchester City voegt zich bij United, Spurs en Real en heeft oog op ex-PSV'erLees verder

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Manchester City laat Newcastle United volledig kansloos en bereikt halve finaleManchester City heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finale van de FA Cup. The Citizens waren in het eigen Etihad Stadium met 2-0 te sterk voor Newcastle United, dat bijzonder zwak voor de dag kwam. Bernardo Silva zorgde hoogstpersoonlijk voor de 2-0 eindstand, al zat het de Portugees bij beide doelpunten ook niet tegen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

'Feyenoord-commissaris wil nieuwe hoofd jeugd losweken bij Manchester City'Glenn van der Kraan is in beeld bij Feyenoord als nieuwe hoofd jeugdopleiding. De Rotterdammers moeten op zoek naar een vervanger van Rini Coolen, die aan het einde van het seizoen vertrekt.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Monsterklus Feyenoord: ‘Bestuurslid wil toeslaan bij Manchester City’Feyenoord-directeur Dennis te Kloese gaat een belangrijke zomer tegemoet in De Kuip, zo schrijft Mikos Gouka in een uitgebreide analyse namens het Algemeen Dagblad over de stand van zaken in Rotterdam-Zuid. De journalist verwacht dat er straks veel geld beschikbaar is en is benieuwd of Feyenoord daarmee dichter bij PSV gaat komen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Manchester City wéér tegen Real Madrid: 'Hebben geen andere optie'Lees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »