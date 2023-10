Peter Gillis spant kort geding aan tegen ex-partner Nicol Kremers

Het gaat om een vaststellingsovereenkomst die Kremers getekend zou hebben nadat haar relatie met Gillis ten einde was gekomen. Gillis claimde in september al dat zijn ex hem geld verschuldigd zou zijn, omdat zij zich niet aan die overeenkomst had gehouden. Zo sprak ze over de relatie in het openbaar terwijl dat volgens de overeenkomst niet zou zijn toegestaan.

Gillis eist nu dat Kremers de overeenkomst naleeft en dat zij een dwangsom opgelegd krijgt wanneer ze dat niet doet. Ook wil hij voorkomen dat Kremers haar aangekondigde boek, waarin ze ook haar relatie met Gillis uitlicht, uitbrengt voordat gecontroleerd is of daar dingen in staan die in strijd zijn met de overeenkomst.

Gillis en Kremers zijn ook nog steeds verwikkeld in een strafzaak, waarin Kremers hem beschuldigd van mishandeling. Die zaak stond aanvankelijk gepland voor eind augustus, maar is verplaatst omdat Kremers later alsnog aangifte deed tegen Gillis. Een nieuwe datum voor deze zaak is nog niet gepland.Olcay maakt verbouwing huis af zonder Ruud: 'Van mij alleen' headtopics.com

Olcay Gulsen (43) en Ruud de Wild (54) waren voor hun breuk druk bezig met klussen in hun huis. Nu de twee uit elkaar…Imanuelle Grives werkt mee aan nieuwe serie

Peter Bosz zet Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz zet Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz stuurt Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz stuurt Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz stuurt Isaac Babadi voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz stuurt Isaac Babadi voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕