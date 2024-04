Peter Bosz opgekeken van nederlaag AZ bij Heracles Almelo

Peter Bosz heeft opgekeken van de midweekse 5-0 nederlaag van AZ bij Heracles Almelo . Wat voor effect die harde verliespartij heeft op de opponent van, durft de trainer niet te zeggen. Bosz legt ook uit waarom hij kiest voor Jerdy Schouten in het hart van de defensie.Zaterdagavond staan PSV en AZ tegenover elkaar. Drie dagen eerder liep AZ nog tegen een forse nederlaag aan in Almelo."Dat had ik niet verwacht", zegt Bosz daarover bij ESPN."Ik was heel blij voor Heracles, mijn oude.

Je weet ook nooit welke kant het op kan gaan: hebben ze bij AZ een tik opgelopen waardoor het zelfvertrouwen weg is, of willen ze juist revanche nemen? We gaan het straks zien." Bosz heeft zich verder ook niet te veel bezig gehouden met de ploeg uit Alkmaar."Ik probeer altijd te kijken naar mijn eigen ploeg. Dat is altijd 95 procent van onze voorbereiding: hoe gaan wij het doen? Natuurlijk heb je met een tegenstander te maken, maar het is belangrijker hoe wij het doe

Peter Bosz Nederlaag AZ Heracles Almelo Voetbal

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Pak 50x je inzet als Feyenoord zondag van Heracles Almelo wint!Feyenoord krijgt zondag bezoek van Heracles Almelo. Pakken de Rotterdammers drie belangrijke punten in de strijd om de tweede plaats, of gaat Heracles stunten? Win vijftig keer je inzet bij winst van Feyenoord. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Live: Feyenoord - Heracles Almelo, Zondag 10 maart 2024De complete wedstrijdpagina van Feyenoord tegen Heracles Almelo (Eredivisie) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

VI Live: Liverpool vs Manchester City en Feyenoord vs Heracles AlmeloBlijf op de hoogte van het topvoetbal in binnen- en buitenland met VI Live. Liverpool neemt het op tegen Manchester City en Feyenoord speelt thuis tegen Heracles Almelo.

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

VI Live: Liverpool vs Manchester City en Feyenoord vs Heracles AlmeloBlijf op de hoogte van het topvoetbal in binnen- en buitenland met VI Live. Liverpool neemt het op tegen Manchester City en Feyenoord speelt thuis tegen Heracles Almelo.

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Feyenoord doet zijn werk op simpele avond tegen Heracles AlmeloFeyenoord heeft in de strijd om de tweede plaats in de eredivisie concurrent FC Twente op afstand gehouden.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Feyenoord maakt geen fout en wint vrij eenvoudig van Heracles AlmeloFeyenoord heeft zondag goede zaken gedaan in de Eredivisie. In de eigen Kuip werd Heracles Almelo met 3-0 verslagen. De Rotterdammers kenden een uitstekend begin en leidden bij rust al met 2-0 door doelpunten van Yankuba Minteh en Santiago Gimenez.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »