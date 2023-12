Peter Bosz keert terug naar De Kuip

Peter Bosz is zondag terug in De Kuip. Het is de plek waar de huidige trainer van PSV in de jaren negentig als noeste en geliefde Feyenoord-middenvelder, toen nog met lang haar, successen heeft gevierd. Als technisch directeur was Bosz tussen 2006 en 2009 minder succesvol in Rotterdam, maar ook die tijd koestert hij.

'Toen ik later mijn trainerscarrière weer oppakte, heb ik veel aan die periode gehad, omdat je dan een keer aan de andere kant van de tafel hebt gezeten', vertelt Bosz in april in Studio Voetbal over zijn tot nu toe enige uitstap als technisch directeur. 'Ik weet sindsdien dat je als trainer één belangrijk persoon hebt waarmee je moet samenwerken, en dat is je technisch directeur. Ik heb er daarna altijd voor gezorgd dat ik met mijn technisch directeuren een goede band opbouwde.' Bosz gaat medio 2006 aan de slag in Rotterdam-Zuid, nadat hij enkele maanden daarvoor zijn ja-woord had gegeven aan adviseur Wim Jansen, een goede vriend van Bosz, om de technische leiding van Feyenoord op zich te neme





