Perez ziet onrust bij Brobbey: 'Dit is half vallen in schaamte'

. Ze zagen hoe de Amsterdammers in de eerste helft al afstand hadden kunnen nemen in het Philips Stadion, maar veel kansen werden gemist. Waaronder kansen van"In de eerste helft had Ajax er eigenlijk al drie of vier kunnen maken, maar het eeuwige euvel bij Brobbey: Ik heb het weken geleden al gehad over zijn vallen na het afwerken, dat was weer troef vandaag", aldus Perez."Na elke keer dat hij afwerkt, valt hij om.

Perez licht vervolgens een grote kans uit die Brobbey mist, waarna hij valt."Dit is half vallen in schaamte en half vallen in afwerken, omdat hij deze niet in een leeg doel schuift." Vervolgens laat de Deen wederom een grote kans zien, waarbij Brobbey omvalt als hij de bal in probeert te schieten."Hij valt, omdat hij totaal niet stabiel staat. De bal komt ónder zijn voet.""Denk je dat hij alles in een te hoge snelheid wil doen?" vraagt tafelgenoot Mario Been.

De ploeggenoot van Taylor en Brobbey die nu geniet in de Tweede DivisieLees meer Lees verder ⮕

VI Live: Brobbey verzilvert vierde kans nu wel, Ajax op voorsprongLees meer Lees verder ⮕

LIVE: Ajax op slag van rust op 1-2 bij PSV, Brobbey trefzeker na kansenregenKoploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen. Lees verder ⮕

Driemaal is scheepsrecht: Brobbey is los tegen PSV na grote missersLees meer Lees verder ⮕

De 1-2 van Ajax: gigantische ontlading bij Brobbey na missen van eerdere kansenBrian Brobbey heeft Ajax zondagmiddag op slag van rust aan een 1-2 voorsprong geholpen bij PSV. De spits van de Amsterdammers, die al een groot aantal kansen onbenut liet in de eerste helft, kreeg de bal mee van Steven Bergwijn en verschalkte doelman Walter Benítez. Lees verder ⮕

Brobbey prijst strijdplan Maduro en trekt zich gemiste kans erg aanLees meer Lees verder ⮕