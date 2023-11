Perez zag 'ongelofelijke' uitblinker tegen Feyenoord: 'Hij lijkt beetje op Suarez'

"Hij is echt zó sterk aan de bal, dat is niet te geloven", vertelt een enthousiaste Perez over de spits van Twente."Je hoeft dus helemaal niet breed en groot te zijn om balvast te zijn. Tijdens de wedstrijd probeert iedereen hem van de bal te zetten, maar hij houdt hem gewoon aan de voeten.

Hij vecht met alles wat hij heeft enPerez vindt dat Ugalde in zijn spel zelfs wat weg heeft van Luis Suarez."Daar doet hij me wel aan denken ja. Bij hem dacht iedereen ook altijd dat het geluk was als hij de bal meekreeg, maar als het zo vaak lukt dan kun je dat geen geluk meer noemen. Ugalde heeft dat ook wel dat die balbehandeling soms nog wat te wensen overlaat. Daar mag hij nog wat verfijnder in worden.

De Mos adviseert Maduro: ‘Hij is helemaal een drama, hij is het totaal niet’Aad de Mos adviseert Ajax het team om Silvano Vos heen te bouwen. Dat zegt de oud-trainer van de Amsterdammers bij Goedemorgen Eredivisie. De Mos vindt Vos 'het scharnier dat Ajax nodig heeft bij de eerste opbouw' en zou hem, als hij Hedwiges Maduro, was als eerste opschrijven op het wedstrijdformulier. Lees verder ⮕

De Mos adviseert Maduro: ‘Hij is helemaal een drama, hij is het totaal niet’Aad de Mos adviseert Ajax het team om Silvano Vos heen te bouwen. Dat zegt de oud-trainer van de Amsterdammers bij Goedemorgen Eredivisie. De Mos vindt Vos 'het scharnier dat Ajax nodig heeft bij de eerste opbouw' en zou hem, als hij Hedwiges Maduro, was als eerste opschrijven op het wedstrijdformulier. Lees verder ⮕

Perez hekelt Slot: 'Ik dacht dat hij ermee gestopt was, echt bloedirritant'Kenneth Perez spreekt schande van het gedrag van Arne Slot tijdens FC Twente - Feyenoord. Zijn voortdurende commentaar op de arbitrage stoorde de ESPN-analist 'mateloos'. Lees verder ⮕

Verstappen heeft begrip voor poging Pérez: 'Maar hij had meer ruimte kunnen laten'Max Verstappen kent een uitstekende start bij de Grand Prix van Mexico. De regerend kampioen klimt gelijk van de derde naar de eerste plek. Bij teamgenoot Sergio Pérez gaat het echter mis. Hij raakt Charles Leclerc en moet de race staken. Lees verder ⮕

Perez en Been kraken Ajax-dissonant: 'Hij voelt zich te goed en te groot'Gaston Avila heeft ook in de verloren uitwedstrijd van Ajax tegen PSV (5-2) geen goede beurt gemaakt. ESPN-analisten Mario Been en Kenneth Perez maken gehakt van de Argentijnse verdediger, die in Eindhoven als linksback speelde. Lees verder ⮕

Perez verdenkt Ajacied van sabotage: ‘Hij voelt zich te goed voor deze positie’Ajax werd zondagmiddag in het Philips Stadion tegen PSV (5-2 verlies) volledig in de steek gelaten door linksback Gastón Ávila, zo luidt de analyse in ESPN's Dit Was Het Weekend. Kenneth Perez verdenkt Ávila zelfs van werkweigering. Lees verder ⮕