Perez: ‘Wat is hij sterk! Je hoeft niet groot te zijn om die bal vast te houden’

Maandag, 30 oktober 2023 om 00:28Dit was het Weekend, die zondag met zijn ploeg Feyenoord versloeg (2-1). De Costa Ricaan tekende de openingstreffer aan.

“Wat is hij sterk aan de bal! Het is niet te geloven”, zo stak Perez van wal. “Je hoeft dus niet zo breed en groot te zijn om balvast te zijn. Hij strijdt ook echt voor iedere bal. Tijdens die wedstrijd probeert iedereen hem van alle kanten van de bal te zetten, maar hij houdt hem gewoon bij zich.”“Soms is hij nog wel iets te gehaast, maar hij is natuurlijk ook nog niet klaar als voetballer. Hij is vrij jong. Hij vecht met alles wat hij heeft en ze kónden hem maar niet van de bal zetten.

“Hij doet me ook wel denken aan Suárez”, besloot Perez. “Bij hem dacht je ook altijd dat het geluk was als hij de bal meekreeg, maar dat is geen geluk meer als het zo vaak lukt. Dat hele verfijnde in zijn balbehandeling mis ik soms wel bij Ugalde.” headtopics.com

Ugalde nam tegen Feyenoord na tien speelminuten met enig fortuin de 1-0 voor zijn rekening, maar dat mocht de pret niet drukken. “Een goal is een goal”, lachte hij na afloop van de wedstrijd voor de camera vanOok trainer Joseph Oosting was na de knappe zege enorm positief over Ugalde. “Hij is heel belangrijk voor ons. Je ziet zijn manier van voetballen: hij is een beetje klein, maar hij kan de bal verschrikkelijk goed vasthouden.

“Door het vasthouden kan de rest ook weer bijsluiten. Hij is ook zo slim en irritant in de goede zin van het woord. Hij brengt ons ook aan het voetballen en gaat duels niet uit de weg. Het is een jonge goede speler”, aldus Oosting. headtopics.com

Ugalde zet FC Twente op voorsprong tegen Feyenoord • Straks koploper PSV tegen AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Fel Twente bezorgt Feyenoord zeldzame nederlaag en klimt naar derde plaatsDankzij doelpunten van Manfred Ugalde en Ricky van Wolfswinkel wint FC Twente met 2-1 van de landskampioen, die z'n eerste competitienederlaag van dit seizoen lijdt. Lees verder ⮕

