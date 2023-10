Pérez waarschuwt Mexicaanse fans: 'Alleen op de baan rivaal van Verstappen'

De Red Bull-coureur verwees onder meer naar een paar Mexicaanse krantenkoppen, die het vuurtje tussen hem en Verstappen opstookten. Ook Helmut Marko moest het ontgelden, de topman van het team die onlangs stelde dat Pérez zich minder goed zou kunnen focussen omdat hij Zuid-Amerikaan is. 'De media willen die rivaliteit creëren, en dat moeten de fans begrijpen', stelde Pérez donderdag in de persconferentie voor zijn thuisrace.

Dit jaar heeft de organisatie dat aangepakt. Enkele coureurs hebben ook beveiliging. Verstappen heeft de beveiligers in Mexico bij zich die hem in Zandvoort ook vergezelden. Pérez: 'We moeten enthousiasme in de paddock waarderen, maar de coureurs moeten wel normaal kunnen rondlopen.' 'Kanshebber voor de overwinning' Zelf wil Pérez op de baan wel de strijd aangaan met Verstappen.

