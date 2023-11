Perez verdenkt Ajacied van sabotage: ‘Hij voelt zich te goed voor deze positie’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.werd zondagmiddag in het Philips Stadion tegen PSV (5-2 verlies) volledig in de steek gelaten door linksback Gastón Ávila, zo luidt de analyse in.

Zondag kreeg Ávila als linksback alle hoeken van het veld te zien door Johan Bakayoko."Ávila liet echt aan alle kanten zijn man voorbijlopen", zegt Perez."Binnendoor, buitenom... Maakt niet uit wat het was. Het verbaast me heel erg dat Hedwiges Maduro niet eerder ingreep. Al het gevaar kwam van die kant. Bakayoko kon doen en laten wat hij wilde." In de 75ste minuut werd Ávila naar de kant gehaald. Toen viel Anass Salah-Eddine in.

"We hebben het vaak over de kwaliteiten van Mislintat om aankopen te doen...", aldus Been."Maar Ávila, dat kan gewoon écht niet. Voor Ajax is dit gewoon veel te weinig. En dat geldt, met alle respect, ook voor Anton Gaaei. Het is veel te weinig voor Ajax-niveau." headtopics.com

Serieus. Gaan we nu elke speler die slecht speelt beschuldigen van werkweigering? Deed Ramalho dat ook dan Kenneth. Echt deze gasten gooien dingen de wereld in zonder zich te beseffen wat dat aan kan richten. Er lopen een hoop tokkies rond die dit geloven en dan de speler persoonlijk aan gaan vallen.

Diezelfde Salah-Eddine die ook meerdere keren als een kind voorbij werd gelopen? Ik dacht dat we die fase met hem als linksback wel voorbij waren.Ramalho doet niet aan werkweigering, die kan gewoon niet beter. Wij hadden 40 punten uit 10 wedstrijden gehad als Ramalho geen verdediger van ons was geweest headtopics.com

