Perez kritisch op speelstijl van Geertruida

Perez merkt op dat de speelstijl van Geertruida anders was dan gebruikelijk in het duel met RKC Waalwijk. Hij vindt dat Geertruida teveel risico neemt in zijn spel en te nonchalant omgaat met de bal. Perez denkt dat Geertruida even terug moet naar de basis en betrouwbaarder moet worden. Hij benadrukt dat Feyenoord Geertruida hard nodig heeft en dat hij wellicht in een dipje zit, maar dat hij moet teruggaan naar wat hij zeker kan.

VOETBALZONENL: Perez schudt Feyenoord-ster wakker: ‘Speelt nonchalant, denkt dat hij alles kan’Kenneth Perez is van mening dat Lutsharel Geertruida ‘even wakker moet worden’. Volgens de Deense analyticus speelt de verdediger van Feyenoord momenteel te nonchalant.

VOETBALPRİMEUR: Voetbalanalist Vink klaar met biergooiersVoetbalanalist Vink uit zijn frustratie over biergooiers tijdens een voetbalwedstrijd.

VOETBALPRİMEUR: Perez haalt uit naar Feyenoorder: 'Normaal gesproken betrouwbaar, nu nonchalant'Kenneth Perez denkt dat Lutsharel Geertruida enigszins naast zijn schoenen is gaan lopen. De verdediger van Feyenoord wordt de afgelopen maanden de hemel ingeprezen en dat heeft gevolgen, aldus de oud-speler.

VOETBALPRİMEUR: Terugkeer Rensch zorgt voor concurrentie: 'We zagen de wedstrijd tegen Feyenoord'John van 't Schip lijkt nog niet zeker van zijn zaak wat de rechtsbackpositie betreft. Devyne Rensch is inmiddels hersteld van zijn blessure en daarom moet de interim-trainer kiezen tussen de Nederlander of aankoop Anton Gaaei.

VOETBALPRİMEUR: Nieuwkoop scoort voor Feyenoord in overwinning op RKCFeyenoord-verdediger Nieuwkoop is opgelucht na het scoren van een doelpunt in de wedstrijd tegen RKC. Trainer Arne Slot benadrukte het belang van karakter tonen in moeilijke wedstrijden.

VOETBALZONENL: KNVB Beker: PSV loot zeer zwaar, Feyenoord - FC Utrecht en Ajax tegen amateursZaterdagavond is de loting voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker verricht. Feyenoord neemt het in de eigen Kuip op tegen FC Utrecht, terwijl AZ op bezoek gaat bij HHC Hardenberg. Ook Ajax gaat op bezoek bij een amateurvereniging: Hercules. PSV treft FC Twente.

