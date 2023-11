Perez hekelt Slot: 'Ik dacht dat hij ermee gestopt was, echt bloedirritant'

: Twente was met 2-1 te sterk. Tijdens de wedstrijd was Slot zéér actief aan de zijlijn, merkte Perez."Ik heb me weer mateloos aan hem geïrriteerd", zegt de Deen bij

"Dat klagen, och man. Het is een beetje een repeterend verhaal", vervolgt Perez. Vorig seizoen beloofde Slot beterschap, maar scheidsrechter Dennis Higler en vierde man liet hij zondag geen moment met rust."Ik dacht eerlijk gezegd dat hij er mee gestopt was, maar tegen Twente was het echt weer bloedirritant."Perez hoopt dat trainers en spelers bij commentaar op de leiding sneller gestraft worden met een gele kaart.

Kenneth Perez ziet één specifiek groot manco bij Ajax-spits Brian BrobbeyBrian Brobbey miste in de openingsfase van het duel tussen PSV en Ajax (5-2) meerdere opgelegde kansen. Kenneth Perez ziet een opvallend terugkerend manco bij de spits van de Amsterdammers: hij valt vaak om na zijn afwerping. Dat is een groot probleem voor hem en Ajax, concludeert de Deen in Dit Was Het Weekend op ESPN.

Slot heeft geen verrassingen na galavoorstelling tegen Lazio; Oosting wélArne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor het duel met FC Twente bekendgemaakt. De oefenmeester beloont Ramiz Zerrouki voor zijn uitstekende midweekse optreden in de Champions League tegen Lazio (3-1) met een basisplaats in Enschede.

Feyenoord-coach Slot kiest tegen FC Twente opnieuw voor ZerroukiFeyenoord begint zondag in de Eredivisie-kraker tegen FC Twente onveranderd ten opzichte van de basisopstelling tegen Lazio afgelopen woensdag. De ploeg van trainer Arne Slot won het Champions League-duel met 3-1.

Slot over niet te passeren Zerrouki: 'Gerechtvaardigde gedachtegang'Arne Slot voert geen wijzigingen door in de opstelling van Feyenoord voor het lastige Eredivisie-duel bij FC Twente.