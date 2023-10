Perez haalt Pavlidis aan als voorbeeld: 'Als je dan Bailey ziet'

gewoon op een hoger niveau speelt dan AZ. De Deen ziet dat onder meer Vangelis Pavlidis daardoor niet in zijn spel komt.."Ook wel van de spelopvatting. Zowel bij balbezit als balverlies. Er zit echt een idee achter. Je ziet de hand van de trainer", oordeelt de Volendammer."Ondanks dat het niet leuk is voor AZ, maar die achterstand hebben ze ook wel een beetje aan zichzelf te wijten.

Daar haakt Perez op in."Aston Villa is gewoon vaardiger, ze spelen op een hogere snelheid. Dat is het verschil tussen dit soort teams. Villa kan gewoon op een sneller tempo dingen doen. Waar AZ te lang over doet. Aston Villa straft het af, AZ niet." De oud-speler van de Alkmaarders verbaast zich wel over de foute pass van Sven Mijnans in aanloop naar de 0-2."Dit kan toch niet? Van Brederode loopt wel goed met zijn man mee, dat is een beetje ongelukkig.

