Perez: ‘Eén Ajax-aankoop is echt een voltreffer. Ik ben heel erg gecharmeerd’

De Amsterdammers kwamen zondag in het verloren duel met PSV tweemaal op voorsprong in het Philips Stadion, maar dolven uiteindelijk toch het onderspit: 5-2. Ondanks de vele tegentreffers is Perez zeer positief over de sluitpost.

“Ramaj: heel goed met de voeten, maar het schiet niet op als je hem iedere keer naar de tegenstander schiet”, aldus Driessen, die verder niets zei over de keeperskwaliteiten. En over omhoog schrijven… dat gebeurt overal hè. Dat is de baan van stukjesschrijvers.. Zie de lof voor wereldspeler Zerouki en de nieuwe Frenkie Mannsverk.Oogkleppen op zeker? Deze jongen heeft prima kwaliteit. Past misschien niet bij Ajax om zijn, tot nu toe, mindere kwaliteit om echt mee te spelen als extra veldspeler.Hij laat juist zien uitstekend mee te kunnen voetballen, heeft ook een hele goede lange bal. Hierdoor past hij juist zeer zeker bij Ajax.. headtopics.com

1e goal was in de korte hoek maar Lozano schiet toch bijna altijd in de lange hoek, zeker als een speler naar binnen kapt op een verdediger. Ziet hem later in de wedstrijd ook de bal op de lat krullen in de andere hoek. Vond dat eerder een verdedigende blunder dan van de keeper. Als meer in de hoek staat schuif Lozano 'm zo op rechts binnen. Lozano schiet hem gewoon heel goed precies op maat in de hoek.

Gorter is alleen goed in de 1 op 1. En dan vooral omdat hij zichzelf groot maakt waardoor een aanvaller de bal op hem schiet. Verder is Gorter extreem onrustig, loopt te zenuwpezen, roepen tegen de verdediging etc. Het is echt geen toeval dat de verdediging veel minder opbouwende fouten maakt nu Ramaj in de goal staat. Ook op hoge ballen oogt hij veel zekerder dan Gorter die alles als een wild dier wegstompt. headtopics.com

