Pepijn doet verslag van oorlog tussen Israël en Hamas: 'Ik ben zelden bang'

Volgens lokale autoriteiten zijn tijdens de oorlog in de Gazastrook, die op 7 oktober uitbrak, al meer dan 8500 doden gevallen. Het Israëlische leger zegt tijdens de oorlog met Hamas meer dan 11.000 doelen van 'terroristische organisaties' te hebben aangevallen in de Gazastrook. Bij deze aanvallen zouden volgens de strijdkrachten onder anderen Hamasleiders gedood.

Israël begon de massale bombardementen als reactie op een verrassingsoffensief van Hamas vanuit de Gazastrook. Het leger is ook bezig met militaire operaties op de grond.Wie de beelden ziet, zal zich afvragen of Pepijn en zijn collega's niet veel risico nemen door van zo dichtbij verslag te doen."Nee, we calculeren het risico heel erg goed in. In de journalistiek is het belangrijk dat je bent waar het nieuws is. Maar het is ook belangrijk dat je veilig terugkomt.

In Gaza zelf mag de internationale media niet komen."Die toegang wordt verboden door het Israëlische leger", legt Pepijn uit."Dus om echt te weten wat er in Gaza op de grond gebeurt, zijn we afhankelijk van lokale journalisten die continu hun leven wagen. Op dit moment is geen enkele plek in Gaza veilig. En toch werken daar, binnen die strook, mensen heel erg hard om te zorgen dat wij via foto's en video's te weten komen wat daar gebeurt.

Een heel groot deel van de dag gaat op aan het maken van veiligheidsanalyses, vertelt Pepijn."Hoe komen we veilig op de gewenste plek met de auto? Als je daar bent, waar zijn de schuilkelders? Hoe komen we snel weg, mocht het nodig zijn? Je bent je ieder moment dat je verslag doet heel erg bewust van de veiligheidssituatie.

