Pepi blijft geduldig ondanks bankzittersrol bij PSV

Het goudhaantje van de Eindhovenaren scoort gemiddeld iedere 55 minuten, maar moet altijd nog genoegen nemen met een plek op de bank.krijgt Pepi de vraag of er een grens aan zijn geduld zit."Natuurlijk is het moeilijk om zo lang geduldig te zijn. Op trainingen voel ik me goed en als ik in het veld kom, scoor ik geregeld", reageert de aanvaller."Dan wil je als spits exploderen. Het is dus lastig.

Maar tegelijkertijd wist ik dat ik naar PSV zou gaan en dat er meerdere goede aanvallers zouden zijn. Ik wil me dus iedere keer laten zien, maar ook geduldig blijven", aldus Pepi.De reden dat de goalgetter op de bank zit is dan ook de geweldig presterende Luuk de Jong. Pepi kan hier wel van genieten."Luuk is een ander type spits dan ik ben. Maar hij is een geweldige aanvaller, een clublegende en het is altijd goed een ploeggenoot succesvol te zien", zegt de Amerikaans international."Daar geniet ik van en ik voel dat ik nog veel van hem kan lere

