Pegula naar halve eindstrijd WTA Finals na imponerende zege op Sabalenka

Jelena Rybakina was in de andere groepswedstrijd met 6-0, 6-7 (4), 7-6 (2) Maria Sakkari de baas. Beide speelsters hadden hun eerste wedstrijd verloren en moesten winnen om nog uitzicht te houden op de laatste vier. De Kazachse nummer vier van de wereld walste in de eerste set over de Griekse nummer negen heen. Sakkari deed wat terug door de tweede set in een tie-break te winnen en in de derde set kreeg ze bij een 4-4 stand twee kansen om de opslag van Rybakina te breken.

Aryna Sabalenka wint liefst elf games op rij, voordat Maria Sakkari erin slaagt de nul achter haar naam weg te werken. Dubbelspeelster Demi Schuurs verliest haar eerste partij.

Swiatek heeft het lastig met haar tegenstander Marketa Vondrousova, maar wint uiteindelijk toch in twee sets: 7-6 (3), 6-0. Gauff gunt in haar partij tegen Ons Jabeur haar opponent slechts één game: 6-0, 6-1.

Swiatek heeft het lastig met haar tegenstander Marketa Vondrousova, maar wint uiteindelijk toch in twee sets: 7-6 (3), 6-0. Gauff gunt in haar partij tegen Ons Jabeur haar opponent slechts één game: 6-0, 6-1.

De speelsters klagen in Cancun vooral over de tijdelijke hardcourtbaan, die boven op een golfbaan is gebouwd. Ze voelen zich er niet veilig op.

De speelsters klagen in Cancun vooral over de tijdelijke hardcourtbaan, die boven op een golfbaan is gebouwd. Ze voelen zich er niet veilig op.

