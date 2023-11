Paul McCartney herinnert zich John Lennon en George Harrison

Ik hou van het idee dat je altijd bij elkaar blijft. Je wilt iemand van wie je houdt niet loslaten. Dat geldt zeker voor mij en de jongens. Paul zegt zich gelukkig te prijzen dat hij John en George om zich heen had. Hij herinnert zich allerlei dingen die hij met zijn maatjes heeft beleefd. Bij het maken van Now And Then kwamen er weer veel herinneringen boven. Het maakt me nog steeds erg triest dat deze jongens er niet zijn. Het is een bittere pil die je gewoon moet slikken.

Now And Then was een demo die John Lennon ooit maakte. Het nummer werd met behulp van AI en de overgebleven Beatles Paul en Ringo Starr opnieuw opgenomen

NUSPORT: Feyenoord verlengt contract van assistent John de Wolf met twee jaarFeyenoord heeft vrijdag het contract van assistent-trainer John de Wolf met twee jaar verlengd. De oud-verdediger van de club ligt nu tot de zomer van 2027 vast bij de Rotterdammers.

VOETBALZONENL: Boegbeeld en clubicoon John de Wolf verlengt contract bij FeyenoordFeyenoord heeft het contract van assistent-trainer John de Wolf opengebroken en verlengd, zo laat het weten via de officiële kanalen. Het boegbeeld en clubicoon ligt nu tot de zomer van 2027 vast. Het vorige contract van De Wolf liep medio 2025 af.

VI_NL: Slot blij met bijtekenen assistent: 'John ademt Feyenoord'Lees meer

VOETBALZONENL: 'Ajacied dient verzoek in bij John van 't Schip voor andere positie'Gastón Ávila heeft tegenover John van 't Schip zijn voorkeurspositie uitgesproken, zo schrijft De Telegraaf. De verdediger van Ajax werd tegen PSV (5-2) op de linksbackpositie geposteerd, maar had zijn handen vol aan Johan Bakayoko. Als het aan Ávila ligt, wordt hij voortaan enkel in het centrum geposteerd.

