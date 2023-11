Paul de Munnik en vriendin Laura ouders geworden van zoontje

De zoon van Paul en Laura, die op 21 oktober is geboren, heeft de naam Moises gekregen. Aan RTL Boulevard laat de muzikant weten dat zowel Laura als de kleine Moises het goedmaken. Het is de vierde zoon voor de zanger, die uit eerdere relaties drie zoons heeft.Op de geboortedag van zijn zoon had Paul eigenlijk een afspraak staan. Het tweede concert van The Streamers stond toen namelijk op de agenda. Die liet de zanger uiteraard schieten vanwege de geboorte van Moises.

Een dag later stond het derde concert van The Streamers op de planning. Daar was Moises van de partij. Op Instagram Stories verscheen de trotse Laura met haar kind in de wandelwagen.Van vaderschapsverlof is afgelopen week geen sprake geweest. Paul stond namelijk drie keer in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. Samen met Thomas Acda, beter bekend als het muzikale duo Acda en de Munnik, speelde hij de eerste drie van hun in totaal zes reünie-concerten.

