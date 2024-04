Passagiers kunnen wachttijd van hun koffer op Schiphol zien

Passagiers die aankomen op Schiphol kunnen sinds vandaag zien hoelang ze nog op hun koffer moeten wachten. Dat betekent niet dat mensen hun koffers voortaan sneller van de bagageband kunnen halen, maar reizigers weten wel beter waar ze aan toe zijn. 'We doen regelmatig onderzoek onder passagiers en daar kwam één behoefte duidelijk naar boven: willen weten hoelang het duurt voordat de bagage er is', aldus woordvoerder Megan Hoff van Schiphol tegen NH.

De wachttijden worden berekend via kunstmatige intelligentie en worden gebaseerd op informatie uit verschillende bronnen, zoals camerabeelden bij vliegtuigen en updates van bagagemedewerkers. Schiphol verwacht dat de voorspellingen in de toekomst steeds nauwkeuriger worden. Sommige passagiers die zojuist zijn teruggekomen uit Bonaire en 47 minuten wachttijd zien staan op het scherm, zijn best blij met de nieuwe informatie. 'Harstikke mooi allemaal, beter toch? Dan weet je wat de wachttijden zijn', zegt een van he

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen.



