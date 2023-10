Parkeerwachter kent geen genade voor spelersbus van Borussia Dortmund

In de rubriek 'In de Kantlijn' verzamelt de redactie van VI.nl de laatste opmerkelijke voetbalberichten. Rare, leuke of opvallende quotes, enorme blunders, schitterende doelpunten of nieuws met een knipoog vind je in deze rubriek.

De spelersbus van Dortmund stond geparkeerd op de boulevard langs Long Sands Beach, op zo'n vijftien kilometer van St. James Park, de speellocatie van woensdag in de Champions League. De touringcar hield meerdere parkeerplaatsen voor auto's bezet en mocht daar niet staan, zo bleek later.

Het gemeentebestuur bevestigde later dat de bus van Dortmund een boete van vijftig pond heeft gekregen vanwege fout parkeren. De boete wordt overigens gehalveerd als het bedrag binnen twee weken wordt betaald. 'Als het voor de bezoekers makkelijker is, kunnen we Eddie (Howe, red.) vragen om de boete op 7 november te innen als ze wraak nemen in Dortmund', reageerden de lokale autoriteiten met een knipoog. headtopics.com

De parkeerwachter kon overigens niet anders. 'Zij zijn verplicht om een boete uit te schrijven als een voertuig verkeerd geparkeerd staat. Hopelijk heeft de boete en het grijze weer van onze regio de sfeer bij Dortmund niet verpest', besloot de gemeente.

