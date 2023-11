'Paniek, want de Ajax-bus staat in brand. Daar zijn levens gered'

", gaat Sonck verder."Het was gevaarlijk. Uiteindelijk hebben we allemaal het hotel moeten verlaten. Dat was tussen 4.00 en 4.30 uur. Drie kamers waren volledig zwartgebrand. Die bus is helemaal uitgebrand. De banden waren opengesneden en in brand gestoken.""Ik denk dat daar mensenlevens zijn gered", stelt Sonck."Bepaalde kamers waren helemaal zwart. Het was heel raar, want vanaf dat moment hebben we niet meer geslapen tot de wedstrijd.

VOETBALZONENL: ‘Bij Ajax staken ze onze bus in brand, daar zijn mensenlevens gered’Wesley Sonck heeft teruggeblikt op de fatale brand in 2003 die de spelersbus van Ajax volledig in de as legde. De oud-spits van de Amsterdammers merkte de brand twintig jaar geleden als een van de eersten op en meent dat er levens zijn gered.

VOETBALPRİMEUR: Ajax-optimisme na eerste werkdag van Van 't Schip: 'Hamerde daar erg op'Branco van den Boomen is positief over de eerste werkdag van John van 't Schip bij Ajax. De middenvelder zag dat de interim-trainer heel erg de nadruk legde op het teamgevoel, vertelt hij aan Ajax TV.

VI_NL: Van Basten geschrokken van PSV-Ajax: 'Daar zijn we zo dramatisch slecht in'Lees meer

NPORADİO1: Ajax-aanvoerder Bergwijn: 'Bommetjes gooien, daar is de media goed in'Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn sprak met verslaggever Joep Schreuder na de 5-2-nederlaag bij PSV, die de Amsterdamse club tot de laatste plaats in de eredivisie heeft veroordeeld. Er gaan geruchten over een winters vertrek van de 26-jarige spits, mogelijk naar het Saudische Al-Ettifaq. Bergwijn is resoluut: dat speelt volgens hem niet.

NOS: Historische laatste plaats zegt Ajax weinig: 'We blijven daar niet staan'De laatste plek op de ranglijst is het ultieme dieptepunt van maanden chaos bij de Amsterdamse club. Maar bij Ajax verwachten ze niet dat ze lang op die positie blijven staan.

