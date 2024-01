Paniek achterin bij Vitesse, maar ontsnapt

Daar is het bijna gelijk. Paniek achterin bij Vitesse, na een voorzet van Soufiane Hetli die alleen maar in het doel moest worden getikt. Vitesse ontsnapt.AFC mag met deze stand blijven hopen, maar de vermoeidheid lijkt toe te slaan. Boutrah profiteert van Amsterdams balverlies en steekt bijna het veld over. De Regt schiet dan naast. Aan de andere kant is AFC plotseling gevaarlijk. De inzet van Cody Claver gaat naast. Daarna een hard schot van afstand dat net naast gaat van Matthijs Jesse.

Van dit soort momenten moet AFC het hebben. Een goal en het is gelijk.Een geweldige redding van AFC-doelman Van Zetten op een schot van Andy Visser. Daarna is hij ook nog eens sneller bij de bal dan Boutrah.Davy Pröpper heeft zijn plicht gedaan en wordt vervangen. Bij zijn eerste basisoptreden sinds hij op 4 februari vorig jaar een zware knieblessure opliep, maakte hij tot nu toe het enige doelpunt. Marco van Ginkel komt voor hem in de ploeg. Amine Boutrah vervangt Manhoe





Vitesse wint nipt van amateurs AFC, bekerduel tussen Hercules en Cambuur afgelastDavy Pröpper maakt zijn eerste doelpunt sinds zijn kruisbandblessure van vorig jaar. Het duel tussen het Utrechtse Hercules en SC Cambuur is afgelast door sneeuwval.

