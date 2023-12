Palmeiras'tan Barcelona'ya transfer olmak isteyen 16 yaşındaki futbolcu

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders..

De zestienjarige rechtsbuiten van Palmeiras droomt naar verluidt van een toekomstige overstap naar de Catalanen, echter wordt het voor Barça lastig om zijn torenhoge ontsnappingsclausule te activeren.omschrijft de jonge aanvaller als ‘een van de grote pareltjes van het Braziliaanse voetbal’. De tiener liet eerder al weten te dromen van de Spaanse grootmacht, terwijl zijn vader eveneens de voorkeur geeft aan Barcelona. 16 year old Estevão Willian is different. Messinho, as he’s known in Brazil, was the subject of a €35m bid from PSG as a 15 year old when the Parisian giants were also after Endrick. Palmeiras are developing some absolute geniuses in Brazi





Newcastle sneuvelt na zenuwslopend slot in groep des doods, Van Bommel klopt BarcelonaNewcastle United is het kind van de rekening op de laatste speeldag van de groep des doods in de Champions League.

Magische voorassist Frenkie en voorsprong Barcelona waardeloos na prachtgoalFC Barcelona heeft zaterdagavond weer niet weten te winnen in LaLiga. De Catalanen waren weliswaar de betere ploeg tegen Valencia, maar vertaalden het veldoverwicht niet in een overwinning: 1-1.

Manchester City, Claudio Echeverri'yi kadrosuna katmak için River Plate ile görüşmeleri sürdürüyorClaudio Echeverri, River Plate'nin 17 yaşındaki yetenekli futbolcusu, Manchester City, FC Barcelona ve Chelsea'nin ilgisini çekiyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, İngiltere şampiyonu Manchester City, Echeverri'yi kadrosuna katma konusunda şu anda en iyi şanslara sahip.

FC Porto plaatst zich voor knock-outfase Champions LeagueFC Porto heeft zich geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De Portugese topclub was in een spektakelstuk te sterk voor het Shakhtar Donetsk van Marino Pusic. In dezelfde groep boekte Mark van Bommel de eerste CL-zege ooit met Antwerp FC tegen Barcelona.

PSV gaat gehuurde spelers Dest en Tillman definitief inlijvenPSV heeft bevestigd dat ze de gehuurde spelers Sergiño Dest (FC Barcelona) en Malik Tillman (Bayern München) na het seizoen definitief gaan inlijven. De club heeft een optie tot koop bedongen en zal naar verwachting gebruik maken van deze optie. Dest en Tillman spelen een belangrijke rol in het succesvolle seizoen van PSV.

Super League springlevend na oordeel hof: ‘Grotere shock dan Bosman-arrest’Het Europese Hof van Justitie heeft donderdag uitspraak gedaan in de zaak die de organisatie achter de Super League had aangespannen tegen de UEFA. Topclubs zoals Real Madrid, Barcelona en Juventus mogen gewoon een topcompetitie organiseren en de UEFA en FIFA zijn niet in de positie om dat te verbieden.

