Pak slaag voor AZ in eigen huis: effectief Aston Villa met 1-4 te sterk

AZ heeft in de Conference League thuis verloren van een uiterst effectief Aston Villa. De Engelsen wonnen met 1-4 en passeren de Alkmaarders nu in de stand van de groep. Aston Villa, dat bezig is aan een sterk seizoen en op de vijfde plek staat in de Premier League, was veel effectiever dan de ploeg van Pascal Jansen. Villa heeft nu zes punten na drie wedstrijden, AZ blijft staan op drie punten.

Een breedtepass van Sven Mijnans werd onderschept en door John McGinn bliksemsnel bezorgd bij Belgisch international Youri Tielemans. Hij prikte de bal beheerst tussen de benen door van Ryan en zette de Engelse ploeg na een kwartwedstrijd op een riante 0-2 voorsprong. AZ had de marge meteen weer kunnen verkleinen. Mijnans veroverde de bal goed en bood Pavlidis de kans om van een meter of twaalf uit te halen, maar geheel tegen zijn gewoonte in schoot de Griek de bal over de kruising.

