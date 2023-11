Öztürk doet suggestie bij Koeman: 'Nu één van meest opvallende Nederlanders'

Hij maakt echt het verschil nu. Speelt met heel veel zelfvertrouwen en met zijn rendement erbij is hij onhoudbaar voor Leeds."heeft het nu natuurlijk lastig bij Ajax, maar op dit moment vind ik Summerville veel beslissender dan hij. De Championship is gewoon een speeltuin voor hem. Hij is op dit moment één van de meest opvallende-spelers. Iemand met zijn talent moet je serieus nemen. Als Koeman het voetbal serieus neemt, dan moet hij mee naar het EK.

:

VOETBALZONENL: Öztürk adviseert Koeman nieuwe naam: ‘Hij is echt een complete linksbuiten’Als het aan Süleyman Öztürk ligt, neemt Ronald Koeman Cyrensio Summerville mee naar het EK 2024 in Duitsland, zo heeft hij laten weten in een video-item van Voetbal International op YouTube.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALZONENL: Öztürk adviseert Koeman nieuwe naam: ‘Hij is echt een complete linksbuiten’Als het aan Süleyman Öztürk ligt, neemt Ronald Koeman Cyrensio Summerville mee naar het EK 2024 in Duitsland, zo heeft hij laten weten in een video-item van Voetbal International op YouTube.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

NOS: Negen Israëlische militairen omgekomen in Gaza • Contact met Nederlanders in Gaza over mogelijke grensopeningVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder »

NOS: Hoge boetes voor gokbedrijven die Nederlanders illegaal lieten gokkenMKC Limited en Goldwin LTD boden zonder vergunning online kansspelen aan op de Nederlandse markt.

Bron: NOS | Lees verder »

NOS: Quote 500: meer miljardairs, gestegen ondergrens en politieke donatiesOndanks de economisch moeilijke tijden werden door de rijkste Nederlanders veel financiële records verbroken.

Bron: NOS | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: 'Ajax Madurodam' krijgt ervan langs: 'Bergwijn is de meest irritante speler'René en Willy van de Kerkhof hebben geen medelijden met Ajax, dat laatste in de Eredivisie staat. De PSV-coryfeeën genoten zondag van de 5-2 overwinning op de Amsterdammers.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »