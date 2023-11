Overval bij cafetaria in Odiliapeel voorkomen door automobilist

De overval vond plaats bij cafetaria en eethuis De Buurman aan de Oudedijk in Odiliapeel. De overvallers dreigden met een steekwapen en probeerden de dagopbrengst mee te nemen. Een automobilist zag de overval en zette met zijn auto de scooter van de overvallers klem. De overvallers vluchtten te voet, maar werden later door agenten aangehouden. Een derde verdachte werd ook aangehouden, maar bleek geen rol te hebben gespeeld bij de overval.

RTVDRENTHE: Pleeggezin Poelman: 'Met pleegzorg bied je een kind een plek waar liefde en aandacht is'Het echtpaar Poelman uit Assen vindt het belangrijk kinderen een veilig thuis te kunnen bieden.

OMROEPBRABANT: In dit café vliegen je zakjes met mais om de oren: 'Vooral om lol te maken'In een zaal in Odiliapeel wordt de laatste weken enthousiast met zakjes mais gegooid. Het dorp heeft kennis gemaakt met een nieuw spel genaamd 'cornhole'. Nard Manders (32) heeft het spel, waarbij je een zakje mais in een gat moet gooien, meegenomen uit Amerika. 'Leuk dat zo veel mensen enthousiast zijn.

OMROEPBRABANT: Friettent overvallen: verdachten door 'held' van scooter geredenBij een friettent aan de Oudedijk in Odiliapeel is zaterdagavond geprobeerd de dagopbrengst te stelen. Volgens de politie waren hier meerdere overvallers bij betrokken. Mede dankzij stoer handelen van een inwoner van het dorp kon de politie snel drie verdachten aanhouden.

VOETBALPRİMEUR: Mainz 05 beendet Vertragsverhältnis mit Anwar El GhaziEl Ghazi uitte zijn gevoel vlak na de eerste bombardementen in oktober op Instagram met een pro-Palestijnse boodschap. Mainz nam afstand van het standpunt van de buitenspeler en zette hem tijdelijk uit de selectie. Middels een statement maakte de Duitse club bekend dat El Ghazi excuses had gemaakt, waarna hij in genade werd aangenomen. De voormalig speler van onder meer Ajax en PSV zei zich vervolgens niet te herkennen in de berichtgeving van zijn werkgever.maakt Mainz bekend dat de samenwerking met El Ghazi 'met onmiddellijke ingang' beëindigd wordt."Het is een speciaal geval en we zullen een verklaring afleggen zodra er een beslissing is genomen", zei Christian Heidel, bestuurslid technische zaken, al voordat Mainz met d bevestiging kwam."Dit is een zaak die de hele wereld interesseert en het heeft niets met voetbal en sport te maken. Dit is een politieke kwestie, tevens een juridische en arbeidsrechtelijke kwestie."De oorlog in de Gazastrook ligt zeer gevoelig bij Mainz. Het stadion is vernoemd naar Eugen Salomon, oprichtend lid van de club. Zijn clubfuncties werden, omdat hij joods was, in 1933 door de nazi's afgenomen. Salomon overleed in 1942 tijdens de Holocaust. Om die reden keurt Mainz antisemitisme ten zeerste af.Mainz 05 beendet Vertragsverhältnis mit Anwar El Ghazi.

NOS: Israëlisch leger doodt tientallen Hamasstrijders bij grondoperatieHet Israëlische leger zegt dat het vannacht tientallen "terroristen" heeft gedood bij een grondoperatie tegen Hamas in de Gazastrook. Het leger maakte bekend dat Hamasleden "meerdere keren" hebben geprobeerd om Israëlische militairen aan te vallen vanuit tunnelschachten en militaire faciliteiten in de noordelijke Gazastrook. De aanvallen zouden zijn voorkomen. Drie observatieposten van Hamas zijn vernietigd, zegt het leger. Ook zouden aanvallen zijn uitgevoerd in het zuidelijke deel van de Gazastrook, waarbij een aantal gebouwen zijn vernietigd en explosieven onschadelijk zijn gemaakt. Tijdens de operatie kwamen de militairen een groep Hamasstrijders tegen die uit een tunnelingang tevoorschijn kwamen, zegt het leger. De Israëliërs hebben raketten afgevuurd, waardoor de strijders werden gedood. VN-chef Guterres is geschokt door de Israëlische aanval gisteren op een ambulance bij een ziekenhuis in de Gazastrook. Vlak buiten het Al Shifa-ziekenhuis kwamen daardoor volgens de Palestijnse Rode Halve Maan vijftien mensen om het leven. Meer dan zestig anderen raakten gewond. "De beelden van lichamen die buiten het ziekenhuis op straat liggen, zijn schrijnend", zegt Guterres.

VOETBALZONENL: Driessen: ‘Werkelijk waar een parodie op Eredivisie-voetbal, lijkt nergens op’Valentijn Driessen vond FC Volendam erbarmelijk voor de dag komen tegen Ajax vrijdagavond. De Amsterdammers wonnen in eigen huis met 2-0, maar volgens de chef voetbal van De Telegraaf is het 'gênant' om blij te zijn met een overwinning op de ploeg van trainer Matthias Kohler.

