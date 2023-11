Overlast door storm Ciarán in Frankrijk en VK, einde ochtend code oranje in Zeeland

Verkeersminister Clément Beaune heeft inwoners van verschillende regio's opgeroepen de auto niet te gebruiken. Langs de Nederlandse kust waait het al flink en in de loop van de ochtend kan het oplopen tot windkracht 9. Ook wordt veel regen verwacht. De ANWB kwam gisteren met het advies om thuis te werken. Met name in de avondspits worden lange files verwacht. NOS-weervrouw Roosmarijn Knol zegt dat sprake is van specifieke omstandigheden.

