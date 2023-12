Overijsselse Vecht treedt buiten oevers door regen

Door de vele regen is de Overijsselse Vecht ver buiten de oevers getreden, net als kleinere zijrivieren als de Dinkel en de Regge. De Vecht kan komende dagen zelfs de hoogste stand bereiken in 25 jaar, zegt Waterschap Vechtstromen. Dat brengt problemen met zich mee, 'maar ecologisch is dit gewoon een zegen', zegt Arend Spijker van Natuur en Milieu de Vechtstreek. 'Zo werd dat vroeger ook gezien door de mens. De Vecht overstroomde toen nog jaarlijks over een groot oppervlak.

' Voor de komst van gemotoriseerd transport was de Vecht een belangrijke handelsader, waarover onder meer Bentheimer zandsteen uit Duitsland naar Nederland werd vervoerd. Tegenwoordig heeft de rivier een toeristische functie, met tal van campings en is het een decor van het Pieterpad, dat van Gramsbergen tot Ommen slingerend langs de oevers loopt. De Vecht is ook een bron van kalk - kalkrijk water dat door de kalkarme en inmiddels sterk verzuurde zandgronden van Oost-Nederland stroom





