Overheid moet veel meer verantwoordelijkheid nemen om problemen met arbeidsmigratie te voorkomen, zegt hoogleraar

In de zorg zijn al jaren grote personeelstekorten en die nemen alleen maar toe. Arbeidsmigranten kunnen die gaten deels opvullen. Maar dat gebeurt niet altijd op een verantwoorde manier. "De overheid is verantwoordelijk en moet kaders schetsen."

135.000 extra mensen nodig De vraag rijst: als het niet lukt om dit goed te regelen, zijn buitenlandse verpleegkundigen dan wel de oplossing voor het alsmaar toenemende personeelstekort in de zorg? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat er de komende jaren 135.000 extra mensen nodig zijn.

SP-leider Lilian Marijnissen maakt zich er kwaad over: "Uiteindelijk kost dit de samenleving geld, dat gaat naar dure bemiddelingsbureaus om ordinair te kunnen cashen over de rug van kwetsbare mensen uit Indonesië." headtopics.com

Het idee van Yomema om Indonesiërs naar Nederland te halen, ontstond toen het bureau lucht kreeg van een regeling tussen de Nederlandse en Indonesische overheid. Die houdt in dat Indonesische studenten in Nederland worden opgeleid, om vervolgens met hoger niveau terug te keren naar Indonesië.Onder valse voorwendselen Gekeken naar die regeling was de voltijdbaan die de Indonesiërs beloofd werd door Yomema dus al vanaf het begin niet het idee.

Na 5 jaar weer terug Hij neemt afstand van Yomema, dat dus ook Indonesische verpleegkundigen naar Nederland haalt. "Zulke bemiddelaars moeten van de markt. Ik ben er klaar mee om altijd maar weer te moeten uitleggen dat het ook anders kan." headtopics.com

Kopieer"}}'> embed Dit item op uw eigen site plaatsen Hoe kon dit nu eigenlijk allemaal gebeuren? Bekijk hier de reportage. 'Regelgeving te omslachtig' De Lange wijst naar de Global Compact for Migration. Dat is een lijst internationale afspraken over hoe op een nette manier om te gaan met arbeidsmigranten. "Het zijn geen harde regels, maar ze zijn wel gebaseerd op allerlei verdragen waaraan ook Nederland zich moet houden.

