Over drie weken zijn er verkiezingen: wie zijn de lijsttrekkers?

Schuif met de filters om te ontdekken hoe partijen denken over verschillende thema's en klik op de lijsttrekkers voor meer informatie over hem/haar en de partij. In de lijsttrekkerstool komen de partijen aan bod die nu in de Tweede Kamer zitten en weer meedoen aan de verkiezingen, inclusief BVNL, die nu als Groep Van Haga in de Kamer zit.

NOS: Keeper Vaessen hervat, met helm, groepstraining vier weken na botsing met BrobbeyRKC-doelman Etiennen Vaessen heeft een volgende stap in zijn revalidatie gezet. Deze week staat hij weer op het trainingsveld, compleet met helm op het hoofd.

Bron: NOS | Lees verder »

OMROEPBRABANT: Hugo wil 750 arme en eenzame mensen een heerlijke kerst bezorgenMet een diner van vijf gangen, omkleedt met entertainment en opgevrolijkt met een lichtjesroute, wil Hugo van Rooij dit jaar 750 mensen een heerlijke kerst bieden.

Bron: omroepbrabant | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Quick Boys pakt uit: schitterende licht- en vuurwerkshow voor bekerduelQuick Boys trok dinsdag alles uit de kast voor het KNVB Beker-duel met NAC Breda. De amateurs uit Katwijk werden met een fantastische lichtshow en het nodige vuurwerk op scherp gezet. En met succes: Quick Boys leidt halverwege met 1-0.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

RTVDRENTHE: Meppelers verrast door mysterieuze middelvingers, maar wie erachter zit is een raadselOp een smal stukje gras langs een populair fietspad richting Meppel staan sinds afgelopen weekend allemaal handschoenen die de middelvinger opsteken. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is niet bekend.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder »

