Ouders van Liverpool-speler Luis Díaz ontvoerd, moeder inmiddels veilig

-speler Luis Díaz zijn ontvoerd in het noordoosten van Colombia. Gewapende mannen namen het tweetal mee op motoren, inmiddels is de moeder in veilige handen.De vader van Díaz is nog altijd in handen van de ontvoerders, laat de president van Colombia weten. De geredde moeder verkeert in goede gezondheid. De misdaad vond plaats in het departement La Guajira in Colombia. De ouders werden overmeesterd bij een tankstation, ook de auto van het tweetal werd meegenomen.

Díaz groeide op in La Guajira, een gevaarlijk deel van Colombia. De aanvaller speelde tot 2019 in Colombia en werd vervolgens opgepikt door FC Porto. De Portugezen betaalden ruim zeven miljoen euro voor de voetballer. Tweeënhalf jaar later vertrok Díaz naar Liverpool FC voor 42 miljoen euro. De linksbuiten scoorde tot dusver twee keer in de eerste negen