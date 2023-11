Ouders Liverpool-voetballer Luis Díaz in Colombia ontvoerd, moeder gered

De ouders van Liverpool-voetballer Luis Díaz zijn zaterdagavond ontvoerd door gewapende mannen, melden Colombiaanse media. De president van het land heeft via sociale media laten weten dat de moeder van Luis Díaz inmiddels is gered, maar zijn vader is nog niet gevonden. Volgens de president verkeert de moeder in goede gezondheid. De ontvoering vond plaats in het departement La Guajira, in het uiterste noordoosten van Colombia.

De ouders van Díaz zijn volgens Colombiaanse media overmeesterd bij een tankstation door gewapende mannen op motoren. Ook de wagen van het paar werd meegenomen. Een speciaal team van aanklagers, politie en het leger is op zoek naar de daders. Díaz heeft zelf nog niet publiekelijk gereageerd op de ontvoering. Hij speelt sinds enkele jaren in Europa, tot vorig jaar voor FC Porto. In januari 2022 tekende hij een contract voor vijf jaar bij Liverpool.

Ouders Liverpool-voetballer Luis Díaz in Colombia ontvoerd, moeder geredDe vader van de voetballer is nog in handen van de ontvoerders. Lees verder ⮕

Zorgen over toename van jonge jongens die radicaliseren in rechts-extremistische denkbeelden: 'Ouders hebben geen idee'Het Landelijk Steunpunt Extremisme maakt zich zorgen over jonge jongens die radicaliseren of geradicaliseerd zijn. Ze hebben rechts-extreem gedachtegoed en zijn vaak maar tussen de 14 en 18 jaar. Hun aantal neemt toe: 'Wel een paar honderd. Dat is veel. Lees verder ⮕

Engelse pers lyrisch over 'ster' Gravenberch: 'Hij inspireerde Liverpool'Ryan Gravenberch won op donderdagavond met zijn Liverpool met 5-1 van Toulouse. De middenvelder maakte een sterke indruk en bekroonde zijn optreden met een doelpunt. In de Engelse media wordt Gravenberch geprezen voor zijn spel. Lees verder ⮕

LIVE: Salah zorgt voor slotakkoord en scoort de 5-1 voor Liverpool (gesloten)Op donderdagavond spelen Liverpool en Toulouse tegen elkaar in de derde speelronde van de Europa League. Om 21:00 wordt er afgetrapt op Anfield, waar Liverpool hoopt de eerdere twee overwinningen een goed vervolg te geven. Toulouse, waar voormalig Excelsior-spits Thijs Dallinga onder contract staat, staat tweede in de poule, met vier punten. Lees verder ⮕

Reiziger laat Gravenberch links liggen: Liverpool-speler weer niet bij Jong OranjeBondscoach Michael Reiziger heeft één debutant opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje. Robin Roefs, die vorige week de voorkeur kreeg boven Jasper Cillessen bij NEC, zit er voor het eerst bij. Ryan Gravenberch ontbreekt opnieuw. Lees verder ⮕

Frans Bauer ziet het als zijn missie om mensen met laaggeletterdheid te helpen: 'Schaamte bij mijn ouders gezien'Wie niet goed kan lezen en schrijven, staat in veel gevallen buitenspel in onze samenleving. In Nederland gaat dat om zo'n 2,5 miljoen mensen. Frans Bauer (49) groeide op met twee ouders die ook niet konden lezen en dus weet hij als geen ander hoe beperkend dat kan zijn. Lees verder ⮕