Ouders Liverpool-speler Luis Díaz ontvoerd in Colombia, moeder weer veilig

De ontvoering vond plaats in Díaz' geboorteplaats Barrancas in La Guajira, in het noordoosten van Colombia. Volgens Colombiaanse media werden de ouders van Díaz bij een tankstation staande gehouden door gewapende personen op motoren. Het motief van de ontvoerders is onbekend. De moeder van Díaz is inmiddels in veiligheid gebracht. Volgens de lokale autoriteiten verkeert de moeder in goede gezondheid.

De vader van de voetballer is nog niet gevonden. De politie en het leger zijn een speciale zoekactie gestart. Díaz heeft nog niet gereageerd op de ontvoering. De 43-voudig international speelt sinds de zomer van 2019 in Europa. Na 2,5 jaar bij FC Porto maakte hij in januari 2022 de overstap naar Liverpool. Liverpool speelt zondag om 15.00 uur de thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest. Het is onduidelijk of Díaz bij de wedstrijd aanwezig zal zijn.

