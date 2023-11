Ouders bellen politie omdat zoon niet wil vertrekken, bijt agent in been

Toen de agenten aankwamen, lag de 24-jarige man op een bed op de eerste verdieping. Ze gingen het gesprek met hem aan, toen hij volgens de politie vanuit het niets een agent zijn bril van zijn gezicht sloeg. De agent kreeg een bloedneus. Bij een worsteling hij ook nog eens in zijn rechterkuit gebeten door de verdachte. Een andere agent werd in het gezicht gespuugd.

De man is opgepakt en zit vast. Door zijn acties wordt de man verdacht van poging tot zware mishandeling en belediging.

