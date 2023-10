Oude foto's Kamp Westerbork terug bij herinneringscentrum: 'Echt speciaal'

Het is misschien een gelukstreffer, maar dan wel een hele speciale. Jappie Wiersma en zijn collega's van kringloopwinkel De Fûgelpits uit Dokkum vonden tijdens het leegruimen van een huis oude foto's van Kamp Westerbork in aanbouw. Vandaag bracht hij samen met zijn familie de foto's naar het herinneringscentrum. Het is een drukte van jewelste in een kantoor in het herinneringscentrum.

Hij schoof wat boeken aan de kant en opeens kwam het fotoboek tevoorschijn. 'Ik twijfelde geen moment en heb het herinneringscentrum een mail gestuurd met wat foto's. En de vraag gesteld of ze erin geïnteresseerd zijn. De mail was nog geen minuut de deur uit en ik werd al gebeld, haha.' En zijn mailtje wordt beloond, want hij kreeg vandaag een rondleiding bij Kamp Westerbork. 'Dat is het minste dat we kunnen doen', gaat Abuys verder.

